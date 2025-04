Sampaio vê gols "evitáveis" em clássico e culpa desatenção por derrota do Santos

No fim do primeiro tempo, o Alvinegro Praiano descontou, em cobrança de pênalti de Tiquinho Soares. Na etapa final, os visitantes pressionaram, porém não foi suficiente para reverter o placar.

"O gol no final nos colocou no jogo. O segundo tempo, se houvesse justiça, no mínimo o empate, por tudo que criamos e construímos. O que fica de alerta para nós é isso. Desde o primeiro minuto temos que estar focados. O campeonato está muito igual. Sair atrás em um clássico fora de casa dá um peso emocional, é um elemento a mais para superar. O nosso máximo é capaz de reverter situações que nos mesmo criamos", analisou.

"Terminamos o jogo bem, mas demoramos para reagir. Vamos bater em cima disso. O que ele performaram no segundo tempo, é esse nível de concentração que precisamos desde o início. Que sirva de lição, para não acontecer mais. Que a gente possa errar de outra forma, mas não por falta de concentração", acrescentou.

Por fim, o interino explicou a demora para fazer substituições. As primeiras mudanças só aconteceram aos 31 minutos do segundo tempo.

"Esperei um pouco mais pelas trocas pois a equipe vinha produzindo. Os que estavam em campo estavam superando a defesa do São Paulo. Estávamos criando. Aí teve o desgastante. Tivemos que correr para desestruturar eles. Os atletas se desgastam e as reposições forma a altura. Fico feliz pelo que produzimos, especialmente no segundo tempo, mas triste pela desatenção", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano despencou para a 16ª posição no Brasileirão, com quatro pontos.