Neymar se despede de Caixinha, demitido do Santos: 'Foi um prazer'

Caixinha foi anunciado no final de 2024, para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Classificação e jogos Brasileirão

Com Neymar, o comandante acumulou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito jogos. O craque santista contribuiu com três gols e três assistências no período.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Paulistão e, atualmente, ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. Em meio a este cenário, o português vinha sofrendo forte pressão da torcida.

A equipe entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela quarta rodada da liga nacional. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.