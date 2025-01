Garro estava com ex-companheiro de time em acidente; saiba quem é

O acidente automobilístico envolvendo Rodrigo Garro, do Corinthians, e que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, na Argentina, tem mais um personagem: o atacante Facundo Castelli, do Emelec-EQU.

Quem é Facundo Castelli?

Facundo Castelli estava com Garro no carro que era dirigido pelo jogador do Corinthians. Assim como o meio-campista, ele não sofreu ferimentos e não se manifestou publicamente sobre o caso.

Castelli é amigo de longa data de Garro. Os dois atuaram juntos no Instituto, de Córdoba (ARG), entre 2018 e 2021.