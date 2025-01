Flamengo goleia com gol de caçula e assume liderança do grupo na Copinha

O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0 na Copinha, na tarde deste domingo (5), em jogo que aconteceu em Mogi das Cruzes.

O time do técnico Raphael Bahia fez três gols no primeiro tempo e complementou o placar após o intervalo. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto fizeram os gols.

Autor do último gol, Ryan Roberto tem 16 anos e é apontado como uma das principais joias da base. Ele é o caçula da delegação do Fla que participa do torneio, assinou o primeiro contrato profissional em março do ano passado e tem multa de R$ 271 milhões.