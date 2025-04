Fla acumula traumas na altitude; Palmeiras é o melhor brasileiro no 'morro'

Flamengo e Palmeiras encontram nesta semana um dos adversários mais temidos e tradicionais de todas as edições da Copa Libertadores da América, a altitude, com espíritos completamente diferentes.

Enquanto os rubro-negros têm uma história recente repleta de resultados ruins quando precisam "subir os morros" do continente, os alviverdes paulistas costumam tirar de letra os incômodos do ar rarefeito e até parecem estar jogando em casa nessa situação.

O Fla será o primeiro a encarar a altitude. Nesta noite, enfrenta a LDU, nos 2.850 metros acima do mar de Quito, a capital do Equador. A equipe de Abel Ferreira, por sua vez, mede forças com o Bolívar, na boliviana La Paz (3.650 m), na quinta-feira, data do encerramento da terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.