Cruzeiro sobe proposta e fica próximo de tirar Fabrício Bruno do Flamengo

Fabrício Bruno está muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro, que subiu a proposta pelo zagueiro do Flamengo. Inicialmente, o vice-campeão da Copa Sul-americana acenou com 5 milhões de euros por 50%. Ao elevar as cifras para 6 milhões de euros, avançou para fechar o negócio.

Ainda há uma dúvida sobre o percentual a ser adquirido pelos cruzeirenses, se metade dos direitos federativos do atleta, ou 60%. Os 6 milhões de euros deverão ser pagos em três parcelas, a primeira neste ano e as seguintes em 2026 e em 2027. O jogador fará 29 anos no dia 12 de fevereiro.

Caso ele seja campeão brasileiro e/ou da Libertadores, os rubro-negros receberão bônus de 1 milhão de euros por título alcançado. O Cruzeiro deve anunciar no começo da semana a contratação do provável parceiro de zaga de Fabrício Bruno, Valentim Goméz, 21 anos, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield.