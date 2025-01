Dudu diz que não jogava no Palmeiras por opção de Abel: 'estava bem'

Agora atacante do Cruzeiro, Dudu afirmou que foi pouco aproveitado em seu último ano pelo Palmeiras por opção do técnico Abel Ferreira. O jogador foi apresentado pelo clube mineiro nesta sexta-feira (3).

Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. [...] Eu estava treinando, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos [de não me utilizar] depois ele responde lá. Dudu, atacante do Cruzeiro

Dudu no Palmeiras em 2024

O atacante ficou à disposição de Abel no meio do ano e fez 19 jogos, apenas quatro deles como titular. O camisa 7 perdeu parte da temporada devido a uma cirurgia no joelho.