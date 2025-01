Esposa de jogador diz ser vítima de agressão e xenofobia em Portugal

O meu marido, tadinho, queria ajudar, mas disse pra não se meter. Uma pessoa dessa ainda pode falar que ele foi para cima, que bateu nela. Esse arranhão vai passar e está tudo certo. Vou processar ela, já falei com advogado, não e porque moro no país dela que tenho que aguentar desaforo. O respeito serve para todas as naturalidades.

Adriana e Lincoln têm casa em Portugal desde que o meia foi jogar no Santa Clara, em 2019. Ele passou três temporadas atuando no time português até ser contratado pelo Fenerbahce, da Turquia. O atleta de 26 anos, que passou a última temporada emprestado ao Bragantino, tem futuro em aberto.

O que mais Adriana disse

Ida a delegacia e IML: "Fui para a delegacia, acabei de fazer a ocorrência policial. Sou vítima da mulher surtada que saiu do carro gritando que eu tinha que voltar para o meu país. (...) Saí do IML para fazer exames".

Xingamentos e agressões: "A mulher bateu em mim, quis quebrar o telefone. Estou aqui com o pescoço todo pegado. Me surpreendi comigo, achei que eu era barraqueira, mas estou longe. Via os brasileiros falando que acontecia isso e não acreditava, mas agora acredito. Disse que eu estava vestida vulgar, que meu peito era de vaca, que eu parecia uma vaca mimosa".

Orgulho de ser brasileira: "Não era eu que estava dirigindo, fui ainda pedir desculpa. Acho que ninguém tem o direito de te mandar para o seu país. Eu me orgulho de ser brasileira, de saber que meu país tem muita coisa boa".