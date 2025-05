Goleiros brilham e Criciúma empata sem gols com o Volta Redonda na estreia de Eduardo Baptista

Mesmo empolgado com a estreia do novo técnico Eduardo Baptista, o Criciúma não tirou o zero do placar no embate contra o Volta Redonda, neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar, o duelo foi movimentado, com os dois goleiros sendo os destaques, com defesas milagrosas.

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. O Criciúma aumentou seu jejum de vitórias para quatro jogos e segue próximo da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com seis pontos. Do outro lado, o Volta Redonda perdeu uma chance de sair da zona de descenso, em 17º lugar, com cinco pontos.

Mesmo com pouco tempo de treinamento, Eduardo Baptista mexeu no esquema tático, adotando o 3-5-2, que utilizava no Novorizontino. O time demorou para se encontrar em campo com a nova formação e viu o Volta Redonda levar perigo nos minutos iniciais, em chutes de Raí e cabeçada de Mirandinha.