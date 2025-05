Cruzeiro dá show no 1º tempo na Ilha do Retiro e aprofunda crise do Sport

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Sport e aplicou uma goleada de 4 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação dominante no primeiro tempo foi suficiente para escancarar as diferenças entre as equipes e transformar o ambiente em clima de revolta entre os torcedores rubro-negros, que deixaram claro o descontentamento com o momento do clube pernambucano.

A vitória leva o Cruzeiro a 16 pontos, consolidando a equipe de Leonardo Jardim na parte de cima da tabela. Já o Sport amarga o pior início de Campeonato Brasileiro de sua história, com apenas dois pontos em oito jogos e sem sinal de reação imediata. A pausa para o Mundial do Clubes, no meio do ano, será crucial para tentar reorganizar o que, neste momento, parece uma missão desesperadora.

Desde o apito inicial, o time celeste impôs uma intensidade difícil de ser acompanhada. Com triangulações rápidas, movimentação leve e presença ofensiva constante, o Cruzeiro sufocou o adversário e construiu, com facilidade, o placar que poderia ter sido ainda mais elástico antes do intervalo. Em contrapartida, o Sport ofereceu uma atuação apática, travada e sem reação, agravando a crise vivida pelo clube pernambucano.