Transmissão ao vivo de Botafogo x Internacional: veja onde assistir

Botafogo e Internacional se enfrentam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Atual campeão, o Botafogo ainda não embalou na temporada. O Alvinegro vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia.