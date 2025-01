Dudu é apresentado no Cruzeiro, minimiza polêmica e quer olhar para frente

O atacante Dudu foi apresentado nesta sexta-feira (3) como novo reforço do Cruzeiro e minimizou a polêmica do meio do ano. Na ocasião, o time mineiro chegou a anunciar a contratação do camisa 7, mas o jogador mudou de ideia e resolveu seguir no Palmeiras até o fim da temporada.

Cara, eu acho que Deus escreve as coisas no momento certo. Eu acho que o momento certo era esse, de eu vir para o Cruzeiro, de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Eu acho que o que ficou pra trás, ficou pra trás. Pra mim é olhar pra frente. Hoje eu tô aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro. Se eu tivesse feito algo de errado, vocês podem ter certeza que eu não teria confiança do presidente, do Pedro, do Alexandre. Então, acho que eu tenho que olhar pra frente. Dudu