Palmeiras e Galo movimentam mercado interno, e Botafogo usa ponte com Lyon

Palmeiras e Atlético-MG foram os principais responsáveis por movimentar o mercado nacional de transferências na véspera de Ano Novo.

Os destaques

De um lado, o time paulista confirmou a contratação de Paulinho. O atacante custou 18 milhões de euros (cerca R$ 113 milhões), a maior transação entre clubes dentro do Brasil.

No caminho inverso, o Atlético-MG fisgou do Palmeiras a dupla Gabriel Menino e Patrick Silva. O primeiro já é mais rodado no time de cima, mas perdeu espaço. O segundo ainda é recém-saído da base, tem 20 anos e busca de consolidação.