Renato Gaúcho detona gramado sintético: 'ruim para todo mundo'

Renato ainda opinou que a decisão pelo uso do gramado sintético não tem motivação esportiva, mas, sim, financeira:

Na minha opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente pro clube ganhar dinheiro. Para poupar dinheiro na manutenção do campo da grama e para fazer show. Não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube tem o que fazer. O presidente é quem manda.

Reafirmando sua posição contrária, Renato ainda falou sobre o risco de lesões em gramados sintéticos:

Eu, como ex-jogador, sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Vai jogar na grama sintética, o clube contrata um jogador por dez, quinze milhões de dólares, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, um tendão, que é muito fácil na grama sintética. Mas então, as pessoas que opinam, que opinam sobre a grama sintética, é justamente por isso, e que nunca jogaram futebol, é que é a realidade Então, você não pode opinar de uma coisa que você nunca esteve lá dentro. Infelizmente é lamentável, e eu vejo cada vez mais, clubes colocando a grama sintética, até eles perderem - a gente não quer que aconteça - um jogador caríssimo.

Jogando no Nilton Santos, o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 0. Foi a primeira derrota de Renato Gaúcho desde que assumiu o Fluminense. Vitinho e Savarino marcaram os gols do Botafogo e ampliaram o tabu do clássico, que o Flu não vence desde junho de 2022.