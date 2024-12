Gabriel Menino dá adeus ao Palmeiras e é anunciado pelo Atlético-MG

A negociação de Menino envolve também o garoto Patrick, das categorias de base. Os dois vão para o Galo e Paulinho chega no Palmeiras.

Gabriel Menino foi revelado pelo Palmeiras em 2020. Ele conquistou diversos títulos, disputou 243 partidas e marcou 18 gols.

Aos 24 anos, Gabriel Menino chega ao #Galo como o primeiro reforço para a temporada 2025.



O meio-campista vem em definitivo, com contrato válido até o final de 2028 e opção de extensão por mais um ano. #MeninoNoGalo pic.twitter.com/8BMRSOJ9tb -- Atlético (@Atletico) December 31, 2024

O que Gabriel Menino disse

"Chegou a hora de dizer adeus e de agradecer ao clube que foi minha casa nos últimos 8 anos.

Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada... Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!