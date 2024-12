Corinthians vai do caos com polícia à esperança após 'janela dos sonhos'

Pedido de impeachment

Para piorar, o presidente Augusto Melo foi alvo de pedido de impeachment no Corinthians. O Conselho Deliberativo do clube votaria o pedido de afastamento do mandatário no começo de dezembro, mas Augusto conseguiu uma liminar suspendendo a votação.

Agora, o CD do Corinthians deverá retomar a reunião para votar o impeachment de Augusto Melo em janeiro de 2025. O presidente respondeu a dois processos disciplinares: o primeiro por indícios de infração estatutária e o segundo enviado ao Conselho Deliberativo pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) por gestão temerária.

'Janela dos sonhos'

O ano do Corinthians melhorou após a "janela dos sonhos". O clube se reforçou do goleiro ao ataque no meio do ano. O Timão anunciou um goleiro [Hugo Souza], um zagueiro [André Ramalho], quatro meio-campistas [José Martínez, Charles, Carrillo e Alex Santana] e três atacantes [Memphis Depay, Héctor Hernández e Talles Magno].

A contratação de Memphis Depay cumpriu uma promessa da Esportes da Sorte. A patrocinadora máster do Corinthians, que entrou no lugar da Vai de Bet, havia prometido ajudar na chegada de um jogador de peso e com representação midiática.