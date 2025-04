CEO do Fortaleza se revolta com 'câmera inconclusiva' em gol anulado

Nós vamos seguir trabalhando, fazendo o certo, fazendo o nosso melhor, indignados sim, protestando sim, com respeito, com educação, mas com indignação. Que é a indignação do nosso vestiário, que é a indignação do nosso torcedor, que é a indignação de quem gosta do futebol.

Classificação e jogos Brasileirão

Nossa luta não é de hoje e não vamos cessar enquanto a justiça não for feita.



Seguiremos trabalhando incansavelmente pelo Fortaleza Esporte Clube. #FortalezaEC pic.twitter.com/om3XHFGyxc -- Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 27, 2025

O que aconteceu

A polêmica ocorreu aos 29 minutos do 2° tempo em meio a um ataque do Fortaleza. Na ocasião, um lançamento para a área acabou com falha da zaga dos mandantes.

Diante da bobeada defensiva, Lucero ficou com a bola e ajeitou para Yago Pikachu, que bateu e acertou o travessão antes de quicar na região da linha da meta defendida por Caíque França.

Imediatamente, jogadores do Fortaleza celebraram o gol, mas o árbitro não apontou para o meio. O lance, então, passou por revisão de Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR.