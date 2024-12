Boto prepara postura cautelosa na janela e mudança radical do Flamengo

A principal mudança deve ser o fim de algumas regalias a pessoas de fora do futebol. O Ninho do Urubu costumava receber várias visitas que não necessariamente precisam estar ali para a roda girar no dia a dia, mas eram convidados por dirigentes, jogadores, entre outros. Isso vai acabar com José Boto, que quer um CT bem mais fechado.

Outra mudança significativa será nas viagens. O Flamengo de Landim costumava ter delegações numerosas, especialmente em jogos importantes ou fora do país. Esse grupo era composto por dirigentes diversos (muitas vezes nem ligados ao departamento de futebol), familiares deles e outros aliados da gestão. Boto não quer mais que pessoas de fora do futebol estejam no avião do time e muito menos no mesmo hotel.

Profissionalismo para o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de todo mundo que trabalha aqui. Mais importante que a família, que tudo. Temos que dar o máximo. Existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muito sacrifício para acompanhar o Flamengo. Todos têm que entender a responsabilidade e que isso é a coisa mais importante da vida deles. Os torcedores podem esperar cobrança, primeiro de mim, dos jogadores e todos têm que trabalhar bem. Isso é profissionalismo. José Boto