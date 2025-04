Nottingham Forest aposta em receita brasileira contra o City na Copa da Inglaterra

No lendário estádio de Wembley, em Londres, o Nottingham Forest aposta no talento brasileiro para enfrentar o poderoso Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra. O duelo em jogo único acontece às 12h30, no horário de Brasília, e pode marcar o retorno do Forest, maior surpresa desta temporada na Inglaterra, à final da mais tradicional competição do país, após longos 34 anos de ausência.

Treinado pelo português Nuno Espírito Santo, o Nottingham Forest conta em seu elenco com o zagueiro Morato (ex-São Paulo), o volante Danilo (ex-Palmeiras), o zagueiro Murillo e o goleiro Carlos Miguel (ambos ex-Corinthians). Para conseguirem o feito memorável, os Reds terão pela frente uma tarefa difícil: superar o poderoso Manchester City, que disputará sua sétima semifinal de FA Cup consecutiva. O time de Pep Guardiola tem na competição a chance de salvar uma temporada decepcionante, marcada pela eliminação precoce na Champions League e uma campanha mediana na Premier League.

"Estamos fazendo uma temporada brilhante, mas pensamos sempre no próximo capítulo. É claro que o City tem uma grande equipe, e ninguém é tetracampeão inglês à toa, mas nós já provamos recentemente que, com muita organização tática, dedicação e solidariedade entre nós, é possível vencê-los", diz o brasileiro Morato.