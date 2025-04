Al Sadd aposta em brasileiros no mata-mata da Champions League Asiática

Com novo regulamento, a Champions League Asiática entrou na fase de quartas de final e, após uma semana de maratona intensiva de jogos decisivos, definirá seu campeão no próximo sábado (3). A partir da fase atual, todos os duelos serão disputados em jogo único na cidade de Jedá, na Arábia Saudita. Com três representantes na disputa, estrelas mundiais no elenco e a valiosa vantagem de ser o país-sede, os sauditas são apontados como francos favoritos a conquistarem um título que só levaram duas vezes nos últimos 18 anos ? ambas com o Al Hilal, em 2019 e 2021. Há, porém, outras potências asiáticas presentes na disputa, como o "intruso" Al Sadd, do vizinho Catar.

Bicampeão continental e recém-consagrado bicampeão nacional, o time é uma das forças mais tradicionais do futebol da região e conta em seu elenco com um quarteto brasileiro formado pelo meia Claudinho (ex-Bragantino), o volante Guilherme (ex-Corinthians), o ponta Giovani (ex-Palmeiras) e o lateral-esquerdo Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), que espera dar sequência à ótima fase e colocar água no chope dos donos da casa.