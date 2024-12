Veiga pode aproveitar brecha para superar idolatria de Dudu no Palmeiras

Raphael Veiga flertou com o banco de reservas no Palmeiras em 2024, mas foi decisivo na reta final do Brasileirão e tem um cenário bem positivo para se consolidar ainda mais como um dos maiores ídolos da história do clube.

O que aconteceu

Saída conturbada de Dudu para o Cruzeiro deixa lacuna a ser preenchida no atual elenco. Veiga já foi capitão do time, é um dos pilares da equipe de Abel Ferreira e acabou de fazer sua quinta temporada em altíssimo nível no futebol brasileiro — desde 2020 ele sempre superou a marca de 18 gols marcados.

Veiga tem números históricos com a camisa do Palmeiras. Ele é o maior artilheiro da equipe neste século (102 gols, Dudu é o segundo com 88), é o maior artilheiro do Allianz Parque (51 gols) e o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores (18 gols, só atrás de Rony com 22).