Gaúcho rigoroso e jovem sensação: veja o raio-X dos árbitros do Brasileirão

Em meio aos seus 380 jogos, o Campeonato Brasileiro de 2024 foi comandado por 38 árbitros diferentes — alguns trabalharam na maior parte do torneio, enquanto outros surgiram em apenas uma oportunidade. O UOL separou algumas curiosidades envolvendo os responsáveis pelo apito.

Raio-X dos apitadores

Ramon Abatti Abel, Rafael Rodrigo Klein e Davi Lacerda foram os árbitros mais escalados do torneio. O catarinense, o gaúcho e o capixaba trabalharam em 21 partidas cada um ao longo das 38 rodadas.

Em relação ao torneio do ano passado, só Abatti se manteve no top 3: no Brasileirão de 2023, ele empatou com Rodrigo José Pereira de Lima (25 jogos) e ficou atrás do líder Raphael Claus (27 jogos).