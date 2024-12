Apodi, Jô, Luan, Hernane... As contratações do 'lado B' do mercado da bola

Oscar no São Paulo, Facundo Torres no Palmeiras, Gabigol no Cruzeiro... As principais equipes do país já estão se mexendo para a temporada de 2025 ao negociar com grandes nomes do cenário nacional e internacional. Há, no entanto, figurões do futebol assinando com clubes de menor expressão.

O UOL fez um compilado do "lado B" do mercado da bola e traz, abaixo, algumas contratações de peso anunciadas por times das divisões inferiores. Os nomes vão desde o lateral Apodi no Brasiliense ao atacante Jô no Itabirito.

O lado B do mercado

Goleiros

Felipe Alves, ex-São Paulo: Noroeste

Felipe Garcia, ex-Santos: ABC

Fernando Henrique, ex-Fluminense: Noroeste

Rafael Santos, ex-Corinthians: Portuguesa