Pesquisão 2024: qual o melhor jogador atuando no futebol brasileiro?

Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, foram eleitos os melhores jogadores atuando no futebol brasileiro em 2024 na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

Cada um deles recebeu 26,32% dos votos. Alan Patrick, do Inter, ficou na terceira posição com 15,79%.

Lucas Moura (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Raphael Veiga (Palmeiras), Thiago Almada (Botafogo), Hulk (Atlético-MG), Igor Jesus (Botafogo), Léo Ortiz (Flamengo), Paulinho (Atlético-MG) e Yuri Alberto (Corinthians) também foram citados.