Como o Cerro vai jogar contra o Palmeiras na Libertadores? PVC analisa

O Palmeiras precisa de muita movimentação e profundidade para superar o sistema com cinco defensores do Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Cerro Porteño estreou contra o Bolívar na fase de grupos, mas teve quatro jogos nas fases preliminares. Ganhou os cinco jogos, tomou cinco gols e marcou 17. Só que ele não vem aqui para atacar, ele vem no 5-3-2 e isso vai dificultar muito o Palmeiras.