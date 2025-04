Palmeiras pega o Ceará e Corinthians encara Novorizontino na 3ª fase da Copa do Brasil; veja duelos

A CBF definiu nesta quarta-feira os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os duelos foram definidos após sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras terá como adversário o Ceará, único clube da Série A do Campeonato Brasileiro do pote 2. O Corinthians, tricampeão, travará embate paulista contra o Novorizontino.

O Santos inicia a trajetória em busca do segundo título na competição contra o CRB. Já o São Paulo, campeão em 2023, irá enfrentar o Náutico.