Amor de Neymar pelo Batman é antigo: entenda relação do craque com o herói

O amor de Neymar pelo Batman voltou a ser assunto após o jogador ser criticado pelo apresentador Neto por ter usado uma camiseta do personagem no vestiário do Santos no último domingo (6).

Amor de Neymar pelo Batman é antigo

O jogador demonstra ser fã do super-herói há muitos anos. Desde os primeiros anos de carreira, Neymar já mostrava sua admiração pelo personagem da DC Comics.

Um dos motivos do amor pelo Batman pode ser a identificação. No documentário "Neymar - O Caos Perfeito", da Netflix, o jogador diz se ver como o Batman para a família e amigos próximos, e o Coringa (vilão das histórias do herói) para quem não o conhece.