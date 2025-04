Adversário do São Paulo tem irmão de goleiro da seleção e cria do Fla

O São Paulo enfrentará o Náutico do goleiro Muriel e do atacante Bruno Mezenga na terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O sorteio da Copa do Brasil colocou São Paulo e Náutico frente a frente. A ordem dos mandos de campo ainda não foi definida.

O Náutico está na Série C do Brasileirão e não chegou nem na semifinal do Campeonato Pernambucano.