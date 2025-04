Brasil treina com equipe completa para estreia na Billie Jean King Cup

Nesta quinta e sexta-feira, as cinco atletas do Time Brasil BRB irão disputar os Qualifiers da Billie Jean King Cup em Ostrava, na República Tcheca. A partir das 10h (de Brasília) começam os confrontos, primeiro contra a anfitriã e, em seguida, com a Espanha.

As tenistas Bia Haddad, número 17 no ranking da WTA, Laura Pigossi (#182), Luiza Fullana (#544), Luisa Stefani (número 38 do ranking de duplas da WTA) e Ana Candiotto (#376) formam a equipe brasileira que busca uma vaga nas finais da competição.

Pigossi foi a última atleta a chegar em Ostrava, após o vice-campeonato nas duplas do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Mesmo com pouco tempo na quadra do torneio, ela afirmou que o entrosamento com a equipe ajuda na adaptação para os jogos da semana.