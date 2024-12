Jorge Jesus ganha bolo especial no Al-Hilal e é servido por Neymar; veja

Jorge Jesus comandou o Al-Hilal no título saudita da última temporada. Sob o comando do treinador, o time chegou a 34 vitórias consecutivas somando todas as competições, conseguindo o recorde mundial. A sequência teve fim com a derrota para o Al Ain na final da Champions League da Ásia.

Obrigado por esta distinção! Este prêmio não é só meu. É de todos nós! Obrigado aos meus jogadores, à minha equipa técnica e a toda a direção do Al-Hilal. São vocês que tornam estes momentos possíveis! Quero ainda dar uma palavra aos nossos fãs, é também por vocês que trabalhamos todos os dias ao mais alto nível! Por último, quero agradecer à minha família que me apoia desde o primeiro dia! Este é um prêmio coletivo! Jorge Jesus no Instragram