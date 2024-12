Mercado: saídas no Corinthians, Danilo procurado e artilheiro no Palmeiras

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A sexta-feira (27) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Fagner está deixando o Corinthians depois de 11 temporadas Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Fim do ciclo. O Cruzeiro está próximo de concretizar a contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians. O jogador de 35 anos tem encaminhado um acerto com a Raposa por empréstimo de uma temporada. As partes ajustam detalhes finais para selar o negócio. A informação sobre a negociação entre Cruzeiro e Fagner foi noticiada inicialmente pelo Canal do Samuel Venâncio.

Mais uma saída? O atacante Pedro Henrique não deve ficar no Corinthians em 2025. O jogador a princípio queria seguir no Timão, mas foi informado pela diretoria que não teria sua saída dificultada em caso de proposta. Neste cenário, o Ceará abriu negociação com o atleta de 34 anos.