Grêmio toma virada no fim e perde para CSA em 3° jogo sem vitória de Mano

Em um grande jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, o CSA virou o placar e venceu o Grêmio por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida também marcou o terceiro jogo consecutivo em que Mano Menezes não conseguiu comandar a equipe gaúcha para a vitória.



O CSA abriu o placar com Tiago Marques, mas viu o Grêmio reagir rapidamente, empatando com Braithwaite. No segundo tempo, Dodi colocou o Imortal novamente à frente, mas Marcelinho igualou o marcador. Porém, Brayann brilhou ao marcar um belo gol de falta, garantindo a virada para o Azulão.



O jogo de volta entre as equipes está marcado para próximo dia 20, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Edenílson tenta fazer o desarme durante CSA x Grêmio, duelo da Copa do Brasil Imagem: Marlon Costa/AGIF





Como foi o jogo

Impulsionado pela torcida desde o primeiro minuto, o CSA abriu o placar logo no início do primeiro tempo com o camisa 9, Tiago Marques. O Azulão seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas acabou surpreendido por um Grêmio eficiente, que contou com o faro artilheiro de Braithwaite para empatar a partida. O CSA perdeu o fôlego e esbarrou em um Grêmio bem postado, após as orientações de Mano Menezes à beira do campo.



O segundo tempo começou truncado, com faltas que quebraram o ritmo e dificultaram a fluidez da partida. Mano Menezes não aprovou o desempenho do Grêmio no início da segunda etapa e promoveu mudanças no time para dar mais poder ofensivo à equipe. O Grêmio até virou o jogo com Dodi, mas sofreu o empate novamente com Marcelinho. Brayan apareceu e garantiu a vitória em gol de falta.