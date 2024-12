Cruzeiro encaminha a contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians

O Cruzeiro está próximo de concretizar a contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians.

O jogador de 35 anos tem encaminhado um acerto com a Raposa por empréstimo de uma temporada. As partes ajustam detalhes finais para selar o negócio. A informação sobre a negociação entre Cruzeiro e Fagner foi noticiada pelo Canal do Samuel Venâncio e confirmada pela coluna.

Com contrato até o final de 2026 com o Corinthians, Fagner perdeu a titularidade para Matheuzinho ao longo da temporada. Em 2024, ele atuou em 41 jogos e deu cinco assistências.