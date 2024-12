Ex-São Paulo e Fluminense, goleiro Felipe Alves é anunciado pelo Noroeste

A passagem pelo São Paulo apresentou altos e baixos. No segundo semestre de 2022, foi o titular da equipe e disputou 21 partidas. No ano seguinte, permaneceu como terceira opção e não entrou em campo.

Felipe Alves já realizou o primeiro treino com o Noroeste. No Paulistão, a equipe de Bauru está no grupo C, ao lado de São Paulo, Novorizontino e Água Santa. A estreia será no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.