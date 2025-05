Corinthians ganha com gol espanhol e a cara de Dorival

Hernández fez hoje seu segundo gol, o 12º dos espanhóis corintianos, para abrir a contagem contra o Novorizontino, jogo de ida pela Copa do Brasil, em Novo Horizonte.

Foi, também, o primeiro gol espanhol na história da Copa do Brasil.

Os donos da casa eram superiores quando Talles Magno recebeu de Matheuzinho na entrada da área e Cruzeiro rasteiro para o centroavante tocar para a rede.

Com Raniele, Carrillo, Romero e Yuri Alberto no banco, Dorival Júnior comemorou seu primeiro gol na estreia no novo time.

Minutos antes do gol, Hugo Souza havia feito grande defesa para evitar que o alvinegro saísse atrás no placar.

Série B contra Série A, era de se prever que começaria o sofrimento da Fiel pela manutenção do resultado.