Fluminense chega a um acordo pela contratação de Juan Pablo Freytes

O Fluminense e o @ClubALoficial informam que acertaram a transferência do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes. O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos e é canhoto. Freytes chega ao clube no início de janeiro para exames médicos, assinatura... pic.twitter.com/zk6B9jmvuN

Formado nas categorias de base do Newell?s Old Boys, Juan Pablo Freytes também acumula passagens por Independiente Rivadavia e Unión La Calera.

Após brindar a torcida com um ano mágico em 2023, com a conquista da Libertadores, o Fluminense sofreu muitos sustos em 2024.

Um time sem intensidade não foi nem sombra da equipe do ano anterior e passou um sério risco de rebaixamento no Brasileirão. Por isso, a diretoria quer uma mudança de perfil da equipe, pensando até no Mundial de 2025.