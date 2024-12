Negociando com Artur Jorge, Al-Rayyan tem André Jardine como 'plano B'

André Jardine, técnico do América do México e campeão olímpico em Tóquio com a seleção brasileira, passou a ser avaliado pelo Al-Rayyan, do Qatar, caso o clube não consiga concretizar a contratação de Artur Jorge, do Botafogo.

Jardine vive grande fase no futebol mexicano, sendo reconhecido nacionalmente como o maior técnico do América após conquistar seis títulos em 18 meses de clube. O treinador recebeu contatos nos últimos dias do time do Catar, que ainda aguarda um desfecho com o técnico do Glorioso.

Há duas semanas, o técnico de 45 anos conquistou tricampeonato mexicano, consolidando a hegemonia no futebol local.