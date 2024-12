Palmeiras terá artilheiro do sub-20 em 2024 no time profissional para próxima temporada

O Palmeiras terá reforço para o setor ofensivo no ano de 2025. Trata-se do meio-campista Thalys, do sub-20. O atleta de 19 anos é artilheiro da equipe nesta categoria e será promovido ao time profissional, comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Nesta temporada, Thalys chegou a treinar com a equipe profissional, mas não foi relacionado. Na reta final da temporada, o próprio treinador do Verdão anunciou que o camisa 9 do sub-20 se juntaria ao time principal, assim como Luighi, Benedetti e Figueiredo.

Em 2024, Thalys acumulou expressivos números. Ele disputou 45 jogos e marcou 32 gols, sendo o artilheiro da equipe. O jogador chegou ao Verdão em 2021, depois de se destacar pelo CRB ainda jogando como meia, para atuar pelo sub- 17. Nessa categoria, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No ano seguinte, faturou a Copinha e o Campeonato Paulista sub-20.