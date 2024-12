Cruzeiro dá aval, e Vasco avança por contratação do zagueiro Lucas Oliveira

O Vasco tem conversas avançadas pela contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, e pertence ao Cruzeiro.

O Cruzmaltino chegou a um acordo com a Raposa sobre o negócio: o atleta vai em definitivo para o time carioca, já em janeiro, e o clube celeste manterá um percentual dos direitos econômicos do defensor. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025.

Agora, o Vasco irá buscar um acordo com Lucas Oliveira e seu estafe para selar o negócio. As partes estão confiantes no acerto.