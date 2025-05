Hugo Souza enaltece vitória sem sofrer gols: 'Buscar classificação em casa'

O goleiro Hugo Souza comemorou a vantagem aberta pelo Corinthians sobre o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, especialmente pela defesa passar "intacta" na estreia do técnico Dorival Júnior.

O que aconteceu

No último domingo, Dorival assistiu de camarote ao Timão sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Três dias depois, o cenário foi bem diferente, tanto para o treinador quanto para a equipe alvinegra: uma vitória fora de casa, sem sofrer gols, e com Dorival na área técnica.