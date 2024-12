PVC: Cruzeiro espera fim das férias de Gabigol para fechar negócio

O dia 2 de janeiro de 2025 será fundamental para o desfecho da negociação entre Gabigol e Cruzeiro, afirmou PVC, no De Primeira, nesta sexta (27).

De acordo com o colunista, este é o dia em que o clube mineiro espera definir a contratação do atacante, que ainda não sinalizou positivamente para a diretoria do Cruzeiro.