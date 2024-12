Martinelli, Neymar e mais: 20 jogadores que mais se desvalorizaram em 2024

O ano de 2024 virou dor de cabeça para alguns jogadores, que viram seus valores de mercado despencarem ao longo do ano. Randal Kolo Muani, do PSG, lidera o ranking elaborado pelo Transfermarkt, que conta com quatro brasileiro no top-20.

O que aconteceu

Kolo Muani viu seu valor de mercado despencar em 57,1%. O atacante do PSG está avaliado atualmente em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões), 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) a menos na comparação com janeiro de 2024.

Gabriel Martinelli, do Arsenal lidera a lista entre os brasileiros. O atacante atualmente está avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 353 mi), 35,3% a menos em relação ao início deste ano e é o quarto colocado no ranking mundial.