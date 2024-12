Gerson superou problema grave, virou líder do Flamengo e titular na seleção

Gerson foi o jogador mais importante do Flamengo em 2024. Incontestável e mais "coringa" do que nunca, o camisa 8 superou um problema grave nos rins para terminar a melhor temporada da carreira como líder do rubro-negro e titular absoluto na sonhada seleção brasileira.

Confiança interrompida

Gerson recebeu a faixa de capitão de Tite definitivamente no começo de 2024. Na chegada do clube, o treinador costumava repetir o que fazia na seleção brasileira com revezamento em vários momentos. No entanto, o meio-campista chegou para ficar.

Mas foram só três meses em campo até o episódio mais complicado da carreira do camisa 8. Ele jogou seis partidas pelo Campeonato Carioca até sentir um incômodo no Ninho do Urubu. No dia, treinou com os companheiros e fez a reclamação ao departamento médico de dores abdominais. Em 18 de fevereiro, foi levado ao hospital e diagnosticado com hidronefrose renal, um problema no rim.