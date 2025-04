Bruno Henrique tem nome gritado e joga 11 minutos após indiciamento da PF

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não só foi relacionado, mas também entrou em campo contra o Juventude, na goleada por 6 a 0, na primeira partida após ser alvo de indiciamento feito pela Polícia Federal.

O jogador é suspeito de envolvimento com manipulação de partida, ao tomar cartão amarelo no Flamengo x Santos do Brasileirão 2023 para favorecer apostas feitas por parentes.

Bruno Henrique entrou aos 34 minutos do segundo tempo, quando Pedro já se preparava para cobrar o pênalti que, no rebote, resultou no sexto gol do Flamengo sobre o Juventude.