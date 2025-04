Pedro vibra com dois gols pelo Fla após 7 meses longe: 'Noite muito feliz'

Pedro, enfim, reencontrou quem tem grande intimidade: a rede. O atacante fez dois gols na goleada por 6 a 0 do Flamengo sobre o Juventude, hoje à noite, no Maracanã. Foram os primeiros depois de retornar da grave lesão.

O que aconteceu

O artilheiro ficou sete meses afastado dos gramados. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e enfrentou um processo doloroso de recuperação, apesar de ter voltado dois meses antes do previsto.

Pedro entrou aos 11 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta. Seu primeiro gol foi de cabeça, aos 25, e o segundo foi de carrinho, no rebote, após ter seu pênalti defendido, aos 34.