Não tem essa de campeonato de aposentado, diz ex-seleção que joga na Arábia

Mesmo assim, o Campeonato Saudita lida com dúvidas. Quando o holandês Bergjwin foi contratado pelo Al-Ittihad, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, disse que as portas do time nacional estavam fechadas: "Ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada".

No Brasil, nenhum técnico fez comentários parecidos. Inclusive, o goleiro Bento, reforço da temporada do Al-Nassr, esteve nas últimas listas de Dorival Júnior e, quando Neymar voltar a jogar, voltará a ser convocado. Os dois, porém, tem posições consolidadas no elenco verde e amarelo.

Para jogadores como Ibañez, a situação é diferente. Sua última convocação veio em 18 de agosto de 2023 - dez dias depois da confirmação de sua contratação pelo Al-Hilal. O técnico era Fernando Diniz. Depois, o mesmo Diniz não o chamou mais, preferindo nomes com o de Bremer, da Juventus.

"Eu pensei assim: é um mercado em ascensão, que cresceu muito no último ano e está recebendo muitos atletas grandes. Foi por isso que aceitei e não me arrependo", disse o jogador.

A esperança por seguir na seleção, porém, segue: "Continuo trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava na Roma quando eu fui chamado pela primeira vez. Fui chamado aqui, também, na primeira a convocação depois que cheguei. Quem joga aqui está tão preparado quanto quem joga em outros lugares. Eu estou pronto".

Ex-Flu aceitou Arábia pelo desafio

Companheiro de Ibañez no Al-Ahli, o ex-Fluminense Alexsander chegou ao país antes mesmo de se consolidar no clube em que defendia. No Fluminense de Fernando Diniz, teve momentos como titular, mas o número de opções para o meio-campo acabava fazendo com que o volante André fosse o único titular indiscutível.