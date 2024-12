Firmino lembra reserva na Arábia: 'Precisei de tempo na Inglaterra, também'

Roberto Firmino, campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool e atacante da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, admitiu que precisou de tempo na reserva para se adaptar à Arábia Saudita. Após um mês no banco, ele voltou a ser titular no Al Ahli, da cidade de Jeddah, onde joga desde o início de 2023.

"Precisei de tempo para me adaptar na Alemanha e na Inglaterra": "Para cada país você precisa de um tempo de adaptação. Na Alemanha foi assim, na Inglaterra também. Nos dois, no primeiro ano eu tive dificuldades. Você precisa se acostumar com o futebol, com a cultura, com o clima. Aqui não foi diferente, claro."

Futebol saudita melhorou muito na temporada atual: "O nível da competição como um todo tem crescido, né? No ano passado foi dado um grande passo. Nessa temporada, todos os clubes melhoraram suas estruturas e o campeonato ficou bem mais competitivo. Na temporada passada, o Al Hilal foi campeão com grande diferença. Nesse ano, o líder é o Al Ittihad, mas com os outros clubes mais próximos."