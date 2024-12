Futebol feminino pode sinalizar evolução nos direitos das mulheres sauditas

"Futebol é futebol em todo o mundo e, aqui, dão uma estrutura excelente para as jogadoras. Financeiramente faz muito sentido e, quando olha para outros aspectos, você fica feliz de participar dessa mudança. O futebol feminino potencializa a questão da liberdade feminina, de poder exercer aquilo que o ser humano deve ser, que é ser livre. Estou muito feliz aqui", conta Letícia.

É uma história surpreendente principalmente pensando que mulheres eram proibidas de entrar em estádios e até de dirigir no país. A mudança começou em 2016, com a criação da Visão 2030, um plano de modernização da sociedade com revoluções previstas para economia e sociedade.

Em 2017, a Arábia Saudita acabou com a proibição de que mulheres dirigissem no país. Depois, acabou o veto à presença feminina em jogos de futebol. No começo de dezembro, o UOL esteve no país e viu mulheres trabalhando em quase todos os setores da economia -não viu motoristas profissionais, por exemplo, mas teve contato com vendedoras em lojas, garçonetes em restaurantes, seguranças em aeroportos, atendentes em bilheterias.

Não é uma situação, ainda, perfeita. A maior crítica à liberdade feminina gira em torno do conceito de tutela masculina. Segundo as tradições, uma mulher precisa de um tutor, que autoriza que ela trabalhe, estude ou dirija, por exemplo. O governo prometeu acabar com o sistema na década passada, mas ele ainda segue em vigor.

Entidades internacionais como a Anistia Internacional dizem que a manutenção do sistema de tutela, somada à repressão a quem fala contra o sistema, coloca em dúvida a real intenção saudita em garantir os direitos femininos.

Páginas do governo local ainda citam a tutela, mas abrem uma série de exceções em que a aprovação do tutor não é mais necessária, incluindo para a entrada no mercado de trabalho. Durante a estada em Jeddah, a reportagem acompanhou uma sessão de treinos do centro de treinamento feminino que emprega 15 mulheres sauditas que vivem do futebol.