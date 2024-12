Por que Palmeiras escolheu meias como moeda de troca por Paulinho

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do atacante do Paulinho em um negócio de 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) ao Atlético-MG, mais os meio-campistas Patrick, capitão do sub-20 do Alviverde, e Gabriel Menino. E alguns motivos fizeram a diretoria liberar esses dois atletas em definitivo.

Veja quais são

Os atletas não fazem parte dos planos do técnico Abel Ferreira para 2025. Gabriel Menino era o terceiro reserva da posição, atrás de Richard Ríos e Zé Rafael, e só ganhou espaço na reta final de temporada quando passou a ser utilizado improvisado pelo lado do campo. Patrick, por sua vez, não está na lista dos atletas da base que serão promovidos ao elenco profissional em 2025.

Gabriel Menino buscava novos ares. O estafe do jogador priorizou uma transferência para 2025 para encontrar um clube onde Menino jogue mais e seja protagonista. Apesar de ter disputado 48 jogos em 2024, Menino foi titular em apenas 15 oportunidades.