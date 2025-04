Alcaraz supera cansaço e derrota Ethan Quinn na estreia no ATP 500 de Barcelona

Campeão do Masters 1000 de Montecarlo, no domingo, Carlos Alcaraz voltou à quadra pouco mais de 48 horas após ter levantado a taça em Mônaco, nesta terça-feira, acusou cansaço, mas conseguiu vencer em sua estreia no ATP 500 de Barcelona. Bicampeão do torneio espanhol, o número 2 do mundo precisou de 1h46 para derrotar o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6) e avançar à segunda rodada no saibro.

"O circuito é muito intenso. Há dois dias joguei uma final em Montecarlo, cheguei ontem a Barcelona e não tive tempo para descansar. Às vezes, precisamos descansar para voltar a jogar 100%", afirmou Alcaraz, que terá um merecido descanso na quarta-feira e voltará a jogar no dia seguinte, diante do qualifier Laslo Djere.

"Economizar energia é muito importante neste momento. Estou muito feliz por ter vencido em sets diretos e me dar um pouco de energia para as próximas partidas. Foi uma partida difícil, tive que lidar com a pressão e o nervosismo", comentou Alcaraz, que acumula uma série de 18 vitórias e apenas uma derrota no saibro desde maio de 2024.